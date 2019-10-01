Касаткина обыграла Соболенко и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

Россиянка Дарья Касаткина обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко во втором круге турнира в Пекине — 6:4, 7:6 (7:5).

Их матч продолжался 1 час 54 минуты. В 1/8 финала турнира Касаткина сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой. Ранее в третий круг турнира в Пекине вышли первая ракетка мира Эшли Барти и чешка Петра Квитова.

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 12) — 6:4, 7:6(7:5