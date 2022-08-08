Касаткина обыграла Роджерс и стала победительницей турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина в финале турнира в Сан-Хосе обыграла американку Шелби Роджерс со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. На счету 25-летней россиянки эйс и 9 двойных ошибок, а также 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. У американки одна подача навылет, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Для Касаткиной это первый титул в 2022 году — последний раз она побеждала в финале турнира в Санкт-Петербурге в 2021-м.