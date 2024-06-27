Касаткина обыграла Радукану и вышла в полуфинал турнира в Истборне

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла британку Эмма Радукану в 1/4 финала турнира в Истборне — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 21 минуту.

Касаткина один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Радукану два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

В полуфинале турнира в Истборне россиянка встретится с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини.