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Сегодня, 19:12

Касаткина обыграла Радукану и вышла в полуфинал турнира в Истборне

Виктория Кравченко
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла британку Эмма Радукану в 1/4 финала турнира в Истборне — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 21 минуту.

Касаткина один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Радукану два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

В полуфинале турнира в Истборне россиянка встретится с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини.

Дарья Касаткина
Ясмин Паолини
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Паолини вышла в полуфинал турнира в Истборне и может сыграть с Касаткиной

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