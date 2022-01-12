Касаткина обыграла Мертенс на турнире в Сиднее
05:56
Россиянка Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира в Сиднее. В двух сетах она переиграла бельгийку Элисе Мертенс.
Следующей соперницей Касаткиной будет победительница матча Екатерина Александрова — Гарбинье Мугуруса.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney Tennis Classic
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 6:4
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