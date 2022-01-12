Касаткина обыграла Мертенс на турнире в Сиднее

Россиянка Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира в Сиднее. В двух сетах она переиграла бельгийку Элисе Мертенс.

Следующей соперницей Касаткиной будет победительница матча Екатерина Александрова — Гарбинье Мугуруса.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 6:4