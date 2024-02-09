Касаткина обыграла Кырстю и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в Абу-Даби обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. На счету 26-летней россиянки эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В полуфинале Касаткина встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей, которая обыграла Онс Жабер из Туниса (6:3, 6:4).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:2, 6:0

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 6) — Онс Жабер (Тунис, 2) — 6:3, 6:4