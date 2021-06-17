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Касаткина обыграла Костюк во втором раунде турнира в Бирмингеме

21:30
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла украинку Марту Костюк (6:2, 7:5) в матче второго раунда турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания).

Матч продолжался один час и 24 минуты. Соперницей россиянки по 1/4 финала станет чешка Тереза Мартинцова.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Viking Classic Birmingham

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 4) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 7:5

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