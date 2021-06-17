Касаткина обыграла Костюк во втором раунде турнира в Бирмингеме
21:30
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла украинку Марту Костюк (6:2, 7:5) в матче второго раунда турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания).
Матч продолжался один час и 24 минуты. Соперницей россиянки по 1/4 финала станет чешка Тереза Мартинцова.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Viking Classic Birmingham
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 4) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 7:5
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