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Сегодня, 09:44

Касаткина обыграла гречанку Папамихаил и прошла в четвертьфинал турнира в Токио

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Токио (Япония).

Во втором круге россиянка победила Деспину Папамихаил из Греции в двух сетах — 6:4, 6:4.

Соперницей Касаткиной в четвертьфинале турнира станет американка Джессика Пегула.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 6) — Деспина Папамихаил (Греция, Q) — 6:4, 6:4

Теннис
Дарья Касаткина
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