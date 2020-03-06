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Касаткина обыграла Джорджи и пробилась в полуфинал турнира в Лионе

17:08
Дарья Касаткина. Фото Tennis.com.
Дарья Касаткина. Фото Tennis.com.
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла итальянку Камилу Джорджи (6:2, 4:6, 6:2) в 1/4 финала турнира WTA в Лионе (Франция).

Матч продолжался один час и 59 минут. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей пары Виктория Кузьмова (Словакия) — Анна-Лена Фридсам (Германия).

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 7, WC) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 4:6, 6:2

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