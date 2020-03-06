Касаткина обыграла Джорджи и пробилась в полуфинал турнира в Лионе
17:08
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла итальянку Камилу Джорджи (6:2, 4:6, 6:2) в 1/4 финала турнира WTA в Лионе (Франция).
Матч продолжался один час и 59 минут. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей пары Виктория Кузьмова (Словакия) — Анна-Лена Фридсам (Германия).
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дарья Касаткина (Россия, 7, WC) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 4:6, 6:2