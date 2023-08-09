Касаткина обыграла Блинкову во втором круге турнира в Монреале

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла свою соотечественницу Анну Блинкову в матче второго круга турнира в Монреале (Канада) — 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Касаткина ни разу не подала на вылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 13. На счету Блинковой ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В следующем круге турнира соперницей Касаткиной станет чешка Мария Боузкова.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 10) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 7:5