Касаткина обыграла Александрову и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Екатерину Александрову в матче первого круга турнира в Цинциннати — 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 11 минут.

Касаткина шесть раз подала навылет и допустила восемь двойных ошибок, реализовав четыре из шести брейк-пойнтов. Александрова выполнила два эйса при одной двойной ошибке, ее реализация брейк-пойнтов составила один из шести.

Во втором круге Касаткина сыграет с победительницей пары Кэролайн Доулхайд (США, WC) — Тэйлор Таунсенд (США, Q).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 6:2