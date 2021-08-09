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Касаткина обратилась к болельщикам после поражения в финале турнира в Сан-Хосе

17:15
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обратилась к болельщикам после поражения в финале турнира в Сан-Хосе. 24-летняя спортсменка уступила американке Дэниэлл Коллинз со счетом 3:6, 7:6 (12:10), 1:6.

«Так бывает. Все равно рада хорошему выступлению на первом турнире Американской серии. Уже на пути в Монреаль. Всем огромное спасибо за поддержку», — написала Касаткина в Instagram.

Коллинз выиграла второй турнир WTA в 2021 году.

 

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CSWr1euH65A/

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