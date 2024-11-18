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Сегодня, 12:05

Касаткина — на вопрос о менталитете русских: «Жизнь в России не была прекрасной»

Даниил Аршавский
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Девятая ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина вспомнила о непростых условиях жизни в России.

«В целом жизнь в России, особенно в регионах, не была прекрасной. Мы сейчас не говорим о Москве и Санкт-Петербурге. А играть в теннис там очень дорого. Родителям приходится быть строгими, так как денег всегда не хватает. Особенно, когда надо платить за поездки на турниры. Поэтому дети в России понимают, что надо стараться начать выигрывать как можно раньше», — сказала Касаткина в эфире своего YouTube-канала What The Vlog.

По итогам завершившегося сезона 27-летняя россиянка сохранила титул первой ракетки страны, а также расположилась на девятой строчке мирового рейтинга с 3368 баллами.

Теннис
Дарья Касаткина
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