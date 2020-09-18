Касаткина не смогла доиграть матч против Азаренко

Россиянка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Риме. В матче третьего круга он встречалась с Викторией Азаренко из Белоруссии.

Россиянка была вынуждена сняться с матча при счете 6:6 в первом сете.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Дарья Касаткина (Россия, Q) — 6:6 (2:0) отказ 2-го игрока

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Джоанна Конта (Великобритания, 7) — 6:4, 6:1

Юлия Путинцева (Казахстан) — Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:2

Симона Халеп (Румыния, 1) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:5, 6:4

Элисе Мертенс (Бельгия, 11) — Данка Ковинич (Черногория, Q) — 6:4, 6:4