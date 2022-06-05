Касаткина назвала свой лучший матч на «Ролан Гаррос» — 2022

Первая ракетка России Дарья Касаткина поделилась с «СЭ» впечатлениями о выступлении на «Ролан Гаррос», где она дошла до полуфинала.

— Самый крутой матч на этом «Ролан Гаррос» лично для вас?

— Выделю матч с Джоржи. Я нервничаю перед каждой игрой, это нормально. Зная, как мощно играет Камила, сколько она способна сделать виннерсов, было особенно тревожно. Но мне удалось сохранить концентрацию на высоком уровне. Пройти матч без спадов.

Я понимала, что Камиле нельзя давать два одинаковых удара. Дважды играть в одну точку. Если один удар она может простить, то второй сыграет суперагрессивно. Так что старалась как можно больше «таскать» ее по корту, менять вращения, действовать максимально разнообразно.

— После медицинского тайм-аута в четвертьфинале с Вероникой Кудерметовоц вы уверенно взяли свою подачу, а затем получили пять матчболов на тай-брейке. Что случилось потом?

— Сейчас можно сказать, что тайм-аут не сыграл Нике на пользу. Если посмотреть внимательно, то практически все свои очки я заработала за счет ее невынужденных ошибок. На тай-брейке при счете 5:1 первые два розыгрыша она классно сыграла, выиграла их виннерсами. Потом я дважды ошиблась. И вот — мой последний матчбол. Никто не хотел рисковать, брать инициативу на себя, но я решила, что если не сделаю этого, то потом буду сильно жалеть. Корить себя, что не попробовала активно сыграть ни на одном матчболе. Поэтому пошла на такую авантюру и сделала дропшот.