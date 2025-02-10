Касаткина — о разгроме Кудерметовой в Дохе: «Поражение от Полины в Брисбене сидело в моей голове»

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала победу над соотечественницей Полиной Кудерметовой (6:0, 6:0) в первом круге турнира серии WTA 1000 в Дохе.

«На самом деле поражение в Брисбене [от Кудерметовой] сидело в моей голове на протяжении всей встречи. Я помнила, что там было месяц назад. Нужно было весь матч оставаться сфокусированной. С любым игроком надо так, конечно. Если ты немного потеряла концентрацию, то и глазом не успеешь моргнуть, как игра переворачивается», — сказала Касаткина во время интервью на корте.

На турнире в Брисбене Касаткина уступила Кудерметовой со счетом 6:1, 2:6, 5:7.

Во втором круге турнира в Катаре 12-я ракетка мира сыграет с Элиной Аванесян из Армении.