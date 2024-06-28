Касаткина — о выходе в финал турнира в Истборне после победы над Паолини: «Я очень горжусь собой»

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над итальянкой Ясмин Паолини в полуфинале турнира в Истборне. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:3 в пользу 27-летней россиянки.

«Никогда не бывает легко приезжать на турнир, где нужно защищать много очков, но я очень рада, что смогла хорошо сыграть и получить удовольствие от игры на корте, всегда находя способ вернуться в игру. Я очень горжусь собой. На траве все может измениться в любой момент, поэтому я старалась сосредоточиться на каждом очке и бороться до конца... против замечательной теннисистки, которая в этом году играет невероятно», — приводит пресс-служба WTA слова Касаткиной.

В прошлом году российская теннисистка дошла до финала турнира в Истборне, где в двух сетах потерпела поражение от Мэдисон Кис из США (6:2, 7:6). В финале этого года Касаткина встретится с представительницей Канады Лейлой Фернандес.