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Касаткина — о выходе в финал турнира в Истборне после победы над Паолини: «Я очень горжусь собой»

Алина Савинова
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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над итальянкой Ясмин Паолини в полуфинале турнира в Истборне. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:3 в пользу 27-летней россиянки.

«Никогда не бывает легко приезжать на турнир, где нужно защищать много очков, но я очень рада, что смогла хорошо сыграть и получить удовольствие от игры на корте, всегда находя способ вернуться в игру. Я очень горжусь собой. На траве все может измениться в любой момент, поэтому я старалась сосредоточиться на каждом очке и бороться до конца... против замечательной теннисистки, которая в этом году играет невероятно», — приводит пресс-служба WTA слова Касаткиной.

В прошлом году российская теннисистка дошла до финала турнира в Истборне, где в двух сетах потерпела поражение от Мэдисон Кис из США (6:2, 7:6). В финале этого года Касаткина встретится с представительницей Канады Лейлой Фернандес.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/4046768/kasatkina-returns-to-eastbourne-final-will-face-fernandez
Теннис
Дарья Касаткина
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