Касаткина и Винус Уильямс выбыли в первом круге турнира в Ухани
12:39
Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Ухани. Теннисистка в двух сетах уступила Каролин Гарсии из Франции.
Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс также не смогла преодолеть барьер первого круга.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Каролин Гарсия (Франция) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 6:2
Бернарда Пера (США, Q) — Дженнифер Брэди (США, Q) — 6:4, 3:6, 6:4
Арина Соболенко (Белоруссия, 9) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:1, 6:2
Дэниэлл Коллинз (США) — Винус Уильямс (США, WC) — 7:5, 7:6 (7:5)
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