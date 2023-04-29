Касаткина и Тревизан проиграли на старте парного турнира в Мадриде
Россиянка Дарья Касаткина и итальянка Мартина Тревизан не смогла пройти во второй круг парного турнира в Мадриде.
На старте они проиграли паре Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия) со счетом 3:6, 3:6.
Во втором круге Хантер и Мертенс встретятся с парой Моника Никулеску/Макото Ниномия (Румыния/Япония).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 4) — Дарья Касаткина/Мартина Тревизан (Россия/Италия) — 6:3, 6:3
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