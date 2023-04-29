Касаткина и Тревизан проиграли на старте парного турнира в Мадриде

Россиянка Дарья Касаткина и итальянка Мартина Тревизан не смогла пройти во второй круг парного турнира в Мадриде.

На старте они проиграли паре Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия) со счетом 3:6, 3:6.

Во втором круге Хантер и Мертенс встретятся с парой Моника Никулеску/Макото Ниномия (Румыния/Япония).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 4) — Дарья Касаткина/Мартина Тревизан (Россия/Италия) — 6:3, 6:3