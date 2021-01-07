Касаткина и Контавейт вышли во второй круг турнира WTA в Абу-Даби

Россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт обыграли белорусских теннисисток Лидию Морозову и Александру Соснович (6:7, 7:6, 10:5) в матче первого круга парного разряда на турнире WTA в Абу-Даби (ОАЭ).

Встреча длилась 2 часа и одну минуту.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) — Лидия Морозова/Александра Соснович (Белоруссия) — 6:7, 7:6, 10:5