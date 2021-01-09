Касаткина и Контавейт не смогли выйти в третий круг турнира в Абу-Даби
15:11
Россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт не смогли выйти в третий круг турнира в Абу-Даби в парном разряде.
Они проиграли американо-бразильскому дуэту Хэйли Картер/Луиза Стефани — 3:6, 4:6.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Хэйли Картер/Луиза Стефани (США/Бразилия, 8) — Дарья Касаткина/Анетт (Россия/Эстония) — 6:3, 6:4
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