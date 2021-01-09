Касаткина и Контавейт не смогли выйти в третий круг турнира в Абу-Даби

Россиянка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт не смогли выйти в третий круг турнира в Абу-Даби в парном разряде.

Они проиграли американо-бразильскому дуэту Хэйли Картер/Луиза Стефани — 3:6, 4:6.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Хэйли Картер/Луиза Стефани (США/Бразилия, 8) — Дарья Касаткина/Анетт (Россия/Эстония) — 6:3, 6:4