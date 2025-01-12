Касаткина и Калинская потеряли позиции в обновленном рейтинге WTA

Появилась обновленная версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

На первой строчке по-прежнему располагается белоруска Арина Соболенко, которая на старте сезона выиграла турнир в Брисбене. В финале она в трех сетах победила россиянку Полину Кудерметову (4:6, 6:3, 6:2).

Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась с 9-й на 10-ю строчку. Диана Шнайдер и Мирра Андреева сохранили свои позиции — они располагаются на 13-м и 15-м местах соответственно. Еще одна россиянка Анна Калинская переместилась с 14-й на 16-ю строчку. Занимавшая 26-е место в рейтинге Людмила Самсонова улучшила свою позицию — теперь она идет 21-й.

Рейтинг WTA. Версия от 12 января:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9656 очков;

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8120;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6888;

4 (4). Ясмин Паолини (Италия) — 5399;

5 (5) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5325;

6 (7). Джессика Пегула (США) — 4801;

7 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4723;

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3409;

9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3213;

10 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3151...

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2895...

15 (15). Мирра Андреева (Россия) — 2665;

16 (14). Анна Калинская (Россия) — 2637;

21 (26). Людмила Самсонова (Россия) — 2070...

31 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1713...

32 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1675...

36 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1434...

57 (57). Полина Кудерметова (Россия) — 1036...

62 (62). Камилла Рахимова (Россия) — 987...

73 (75). Анна Блинкова (Россия) — 898...

75 (77). Вероника Кудерметова (Россия) — 888...

86 (85). Эрика Андреева (Россия) — 838.