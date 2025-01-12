Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:20

Касаткина и Калинская потеряли позиции в обновленном рейтинге WTA

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Появилась обновленная версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

На первой строчке по-прежнему располагается белоруска Арина Соболенко, которая на старте сезона выиграла турнир в Брисбене. В финале она в трех сетах победила россиянку Полину Кудерметову (4:6, 6:3, 6:2).

Первая ракетка России Дарья Касаткина опустилась с 9-й на 10-ю строчку. Диана Шнайдер и Мирра Андреева сохранили свои позиции — они располагаются на 13-м и 15-м местах соответственно. Еще одна россиянка Анна Калинская переместилась с 14-й на 16-ю строчку. Занимавшая 26-е место в рейтинге Людмила Самсонова улучшила свою позицию — теперь она идет 21-й.

Рейтинг WTA. Версия от 12 января:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9656 очков;

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8120;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6888;

4 (4). Ясмин Паолини (Италия) — 5399;

5 (5) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5325;

6 (7). Джессика Пегула (США) — 4801;

7 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4723;

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3409;

9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3213;

10 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3151...

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2895...

15 (15). Мирра Андреева (Россия) — 2665;

16 (14). Анна Калинская (Россия) — 2637;

21 (26). Людмила Самсонова (Россия) — 2070...

31 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1713...

32 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1675...

36 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1434...

57 (57). Полина Кудерметова (Россия) — 1036...

62 (62). Камилла Рахимова (Россия) — 987...

73 (75). Анна Блинкова (Россия) — 898...

75 (77). Вероника Кудерметова (Россия) — 888...

86 (85). Эрика Андреева (Россия) — 838.

Полина Кудерметова проиграла Арине Соболенко в&nbsp;финале турнира в&nbsp;Брисбене. Кудерметова — умница! Проиграла Соболенко в финале, но точно потрепала ей нервы
Теннис
Анна Калинская
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
Читайте также
ИИ рассчитал шансы Даниила Медведева на выход в финал Australian Open-2025
Эдуард и Дарья Латыповы воспитывают двоих дочерей
Хвича поедет к Сафонову, Нойер и Роналду уйдут бесплатно. Какие громкие трансферы назревают в Европе
СМИ сообщили о планах Зурабишвили продвигать идею войны Грузии с Россией
Аэропорт Пулково временно приостановил работу из-за сложных метеоусловий
Овечкин забросил 873-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 21 гола
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шнайдер считает Москву лучшим городом в мире

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости