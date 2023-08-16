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Касаткина — Грачева и другие игры: расписание матчей дня в Цинциннати 16 августа

Дарья Касаткина сыграет с Варварой Грачевой на турнире в Цинциннати 16 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

16 августа, в среду, состоятся матчи 2-го круга турнира WTA 1000 серии Masters в Цинциннати (США). Соревнования проходят с 13 по 20 августа. Россию в женской сетке представляет 13-я ракетка мира Дарья Касаткина. 26-летняя теннисистка сыграет с экс-россиянкой Варварой Грачевой, которая с июня 2023 года представляет Францию. Начало матча — 18.00. Также из представителей России на турнире будет Анастасия Потапова.

Расписание 2-го круга:

16 августа

Мартина Тревизан (Италия) — Джессика Пегула (США) — 18.00 мск

Дарья Касаткина (Россия) — Варвара Грачева (Франция) — 18.00 мск

Маркета Вондроушова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — 19.30 мск

Ига Свентек (Польша) — Даниэль Коллинз (США) — 19.30 мск

Петра Мартич (Хорватия) — Каролина Мухова (Чехия) — 21.00 мск

Мария Саккари (Греция) — Сорана Кырстя (Румыния) — 21.00 мск

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Винус Уильямс (США) — 22.30 мск

Ясмине Паолини (Италия) — Кристина Бушкэ (Испания) — 22.30 мск

Петра Квитова (Чехия) — Линда Носкова (Чехия) — 22.30 мск

17 августа

Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия) — 00.00 мск

Элисе Мертенс (Бельгия) — Мари Боузкова (Чехия) — 00.00 мск

Донна Векич (Хорватия) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 1.30 мск

Энн Ли (США) — Арина Соболенко (Беларусь) — 2.00 мск

Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Кори Гауфф (США) — 3.30 мск

Теннис
Варвара Грачева
Винус Уильямс
Дарья Касаткина
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