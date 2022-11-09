Касаткина: «Это мой лучший сезон. Но хочу больше, хочу еще»

Российская теннисистка Дарья Касаткина в разговоре с «СЭ» подвела итоги сезона-2022 и объяснила, с чем связаны хорошие результаты в последние два года.

— Провели отличный сезон с возвращением в топ-10, двумя новыми титулами, полуфиналом «Ролан Гаррос» и попаданием на Итоговый. Что больше всего запомнится в игровом плане?

— Я очень довольна сезоном. Это мой лучший сезон. Но, даже достигнув определенных успехов в этом году, сидела и думала, что хочу, конечно, больше, хочу еще. Восьмой номер рейтинга — это круто, но седьмой был очень близко, а там уже шестой недалеко. В конце года поняла, что мне мало того, что сделала. Поэтому приложу все усилия, чтобы достигнуть больших результатов. Запомнится, безусловно, полуфинал «Ролан Гаррос». Это особенный период. Было классно. Поэтому назову этот турнир.

— Глядя на результаты последних двух сезонов, можно говорить о камбэке в карьере Дарьи Касаткиной. В чем вы видите причины этого камбэка? Что изменилось?

— Это результат проделанной большой работы моей команды. Команде, которая у меня сейчас, три с половиной года. Дело в психологической силе, которой мне не хватило после завершения сезона-2018. Я стала взрослее, спокойнее, адекватнее принимаю свои успехи. Поэтому меня не так сильно бросает из стороны в сторону, — сказала Касаткина «СЭ».