Касаткина победила Аванесян во втором круге турнира в Дохе

Россиянка Дарья Касаткина победила представляющую Армению Элину Аванесян во втором круге турнира серии WTA 1000 в Дохе — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 30 минут. Касаткина допустила за игру 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. У Аванесян — 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

12-я ракетка мира вышла в третий круг и встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 10) — Элина Аванесян (Армения) — 6:2, 6:3