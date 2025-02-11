Касаткина победила Аванесян во втором круге турнира в Дохе
Россиянка Дарья Касаткина победила представляющую Армению Элину Аванесян во втором круге турнира серии WTA 1000 в Дохе — 6:2, 6:3.
Матч длился 1 час 30 минут. Касаткина допустила за игру 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. У Аванесян — 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
12-я ракетка мира вышла в третий круг и встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025
Призовой фонд 3 654 963 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 10) — Элина Аванесян (Армения) — 6:2, 6:3
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