Картер и Стефани победили в парном разряде турнира в Лексингтоне

Американка Хэйли Картер и бразильянка Луиза Стефани в финале парного турнира в Лексингтоне обыграли чешку Марию Боузкову и швейцарку Жиль Тайхманн — 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В активе победительниц одна двойная ошибка и три брейк-пойнта из восьми.

Лексингтон (США)

Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Хэйли Картер/Луиза Стефани (США/Бразилия, 4) — Мария Боузкова/Жиль Тайхманн (Чехия/Швейцария) — 6:1, 7:5