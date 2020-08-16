Картер и Стефани победили в парном разряде турнира в Лексингтоне
16 августа 2020, 23:45
Американка Хэйли Картер и бразильянка Луиза Стефани в финале парного турнира в Лексингтоне обыграли чешку Марию Боузкову и швейцарку Жиль Тайхманн — 6:1, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В активе победительниц одна двойная ошибка и три брейк-пойнта из восьми.
Лексингтон (США)
Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Хэйли Картер/Луиза Стефани (США/Бразилия, 4) — Мария Боузкова/Жиль Тайхманн (Чехия/Швейцария) — 6:1, 7:5
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