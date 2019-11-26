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Каролину Плишкову будет тренировать бывший наставник Димитрова и Вавринки

13:00
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Экс-первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова заключила контракт с венесуэльским тренером Даниэлем Вальверду, сообщается на официальном сайте WTA.

В числе тех, с кем ранее работал Вальверду, были Григор Димитров и Стэн Вавринка. Плишкова включена WTA в число пяти номинанток на звание лучшей теннисистки 2019 года.

Тренером Плишковой с мая до начала ноября этого года была испанка Кончита Мартинес.

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