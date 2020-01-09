Каролина Плишкова вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене
08:38
Чешка Каролина Плишкова одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович во втором круге турнира в Брисбене — 6:4, 6:7(5:7), 6:1. Их матч продолжался 2 часа 5 минут.
В 1/4 финала турнира Плишкова сыграет с американкой Элисон Риске.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 434 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Айла Томлянович (Австралия, WC) — 6:4, 6:7(5:7), 6:1
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