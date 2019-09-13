Первая ракетка турнира в Чжэнчжоу Каролина Плишкова вышла в полуфинал. В четвертьфинале чешка выиграла у Софии Кенин из США. Чешка закончила свой матч 2-го круга в 8 утра, а через 3 часа оформила выход в полуфинал.

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 934 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия, 1) — Полона Херцог (Словения) — 6:3, 7:5

Айла Томлянович (Австралия) — Кики Бертенс (Голландия, 3) — 6:4, 7:6 (7:1)

Чжэн Сайсай (Китай) — Элисон Риске (США) — 7:5, 6:3

Арина Соболенко (Белоруссия, 4) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:1, 6:2

Четвертьфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 1) — София Кенин (США, 6) — 6:4, 4:6, 6:1