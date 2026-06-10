Партнерша Серены Уильямс Мбоко снялась с одиночного матча турнира в Лондоне из-за травмы

Канадка Виктория Мбоко снялась с одиночного матча турнира в Лондоне против представительницы Чехии Каролины Плишковой из-за травмы.

19-летняя Мбоко упала и травмировала ногу во втором сете при счете 2:6, 4:3, 40:40. Ей потребовалась помощь врачей, но корт она покинула без посторонней помощи.

Мбоко на турнире в Лондоне также выступает в парном разряде с бывшей первой ракеткой мира Сереной Уильямс.

Во вторник, 9 июня, в первом матче Уильямс с 2022 года они с канадской теннисисткой обыграли дуэт Николь Меличар/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия) со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

В четверг, 11 июня, 44-летняя Уильямс и Мбоко должны сыграть с Лейлой Фернандес (Канада) и Лаурой Зигемунд (Германия) в четвертьфинале парного разряда.

Лондон (Великобритания)

Турнир WTA The HSBC Championships

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Каролина Плишкова (Чехия) — Виктория Мбоко (Канада, 3) — 6:2, 3:4 — отказ

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