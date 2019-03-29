Каролина Плишкова: "Халеп могла сыграть лучше"

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп в полуфинале турнира в Майами. По ее мнению, соперница могла сыграть лучше.

– Я провела прекрасный второй сет, – приводит официальный сайт WTA слова Плишковой. – Считаю, что Халеп могла сыграть лучше. Возможно, она была расстроена исходом первой партии, которая пошла не по сценарию. После решающего брейка в первом сете ход мататча изменился. Я довольна уровнем своей игры. Уверенность в себе помогает мне сейчас. Когда выигрываешь пару матчей, то просто видишь мяч и выполняешь удары без раздумий и тренировок. Это связано с хорошими матчами.

В финале соревнований Плишкова сыграет с австралийкой Эшли Барти.