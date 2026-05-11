Каролина Плишкова — Елена Рыбакина: где смотреть онлайн трансляцию матча турнира WTA в Риме

Каролина Плишкова и Елена Рыбакина встретятся на турнире в Риме

Каролина Плишкова из Чехии и Елена Рыбакина из Казахстана встретятся в матче четвертого круга турнира WTA в Риме в понедельник, 11 мая. Игра начнется не ранее 21.30 по московскому времени.

Каролина Плишкова — Елена Рыбакина: трансляция матча четвертого круга турнира в Риме в прямом эфире (видео)

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В России отсутствуют официальные трансляции матчей турнира WTA в Риме, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Плишкова располагается на 130-й строчке мирового рейтинге WTA, Рыбакина является второй ракеткой мира. В предыдущих раундах Каролина победила Джессику Бузас Манейро, Жаклен Кристиан и Лауру Зигемунд, а Рыбакина обыграла Марию Саккари и Александру Эалу.