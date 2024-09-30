Мухова вышла в четвертый круг турнира в Пекине
Чешская теннисистка Каролина Мухова обыграла румынка Жаклин Кристьян в третьем круге турнира в Пекине — 6:1, 6:3.
Матч длился 1 час 17 минут.
Мухова вышла в четвертый круг турнира в Китае и встретится с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Элисе Мертенс (Бельгия, 24).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Каролина Мухова (Чехия) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:1, 6:3
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