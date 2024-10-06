Гауфф в двух сетах обыграла Мухову в финале турнира WTA 1000 в Пекине

Американская теннисистка Кори Гауфф победила чешку Каролину Мухову со счетом 6:1, 6:3 в финале турнира WTA 1000 в Пекине.

Встреча продолжилась 1 час 17 минут. Мухова дважды подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырех заработанных. У Гауфф шесть эйсов, пять двойных и пять реализованных брейков из девяти.

Титул в столице Китая стал восьмым в карьере 20-летней Гауфф. По итогам турнира американка вернется в топ-5 мирового рейтинга.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Коко Гауфф (США, 4) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:1, 6:3