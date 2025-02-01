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Сегодня, 18:30

Александрова обыграла Мухову и вышла в финал турнира WTA в Линце

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Екатерина Александрова.
Фото AFP

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла чешку Каролину Мухову в полуфинале турнира WTA в Линце (Австрия) — 6:0, 6:4.

Матч длился 1 час и 15 минут. Александрова сделала 6 эйсов, сделала 4 брейка и допустила 4 двойные ошибки. У Муховой ни одного эйса и 5 двойных ошибок.

В финале турнира Александрова сыграет против украинки Даяны Ястремской.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Каролина Мухова (Чехия, 1, WC) — 6:0, 6:4

Теннис
Екатерина Александрова
Каролина Мухова
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