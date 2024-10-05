Каролина Мухова в двух сетах обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в финал «тысячника» в Пекине

Чешская теннисистка Каролина Мухова в двух сетах обыграла китаянку Циньвэнь Чжэн в полуфинале турнира WTA 1000 в Пекине — 3:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 38 минут. Мухова трижды подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех заработанных. У Циньвэнь три эйса, семь двойных и ни одного реализованного брейка из одного.

В финале соревнований Мухова сыграет против четвертой ракетки мира Кори Гауфф (США).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролина Мухова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — 6:3, 6:4