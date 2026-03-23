Мухова стала первой четвертьфиналисткой «тысячника» в Майами

Чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Майами.

В 1/8 финала 14-я ракетка мира обыграла Александру Эалу из Филиппин со счетом 6:0, 6:2. Матч длился 55 минут.

За выход в полуфинал Мухова сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Виктория Мбоко (Канада).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каролина Мухова (Чехия, 13) — Александра Эала (Филиппины, 31) — 6:0, 6:2