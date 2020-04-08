Каролин Возняцки объявила о переносе прощального матча против Серены Уильямс
Бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролин Возняцки сообщила о переносе ее прощального матча против Серены Уильямс из-за пандемии коронавируса. Встреча была запланирована на 18 мая и должна была состояться в Копенгагене.
— С сожалением сообщаю, что мой прощальный матч против Серены Уильямс перенесен, — написала у себя в Instagram Возняцки. — Безопасность и здоровье каждого человека сейчас — самое главное. Как только новая дата нашего матча подтвердится, мы об этом объявим. Если кто-то уже купил билеты, заявляю: они останутся действительными. Спасибо за поддержку, берегите себя в это непростое время.
Hi Everyone! I am sad to announce that my final match against @serenawilliams has been postponed. The safety and health of everyone is most important! We will be rescheduling for a later date, and will let everyone know as soon as we have one confirmed! If you already bought tickets to the sold out match, your tickets will still be good, once we pick a new date! In the mean time, stay safe and thank you for all the support ?? Caroline
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 431 973 человека. Умерших — 82 096, выздоровевших — 302 209.
По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 497 человек в 81 регионе, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.