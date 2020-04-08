Каролин Возняцки объявила о переносе прощального матча против Серены Уильямс

Бывшая первая ракетка мира, датская теннисистка Каролин Возняцки сообщила о переносе ее прощального матча против Серены Уильямс из-за пандемии коронавируса. Встреча была запланирована на 18 мая и должна была состояться в Копенгагене.

— С сожалением сообщаю, что мой прощальный матч против Серены Уильямс перенесен, — написала у себя в Instagram Возняцки. — Безопасность и здоровье каждого человека сейчас — самое главное. Как только новая дата нашего матча подтвердится, мы об этом объявим. Если кто-то уже купил билеты, заявляю: они останутся действительными. Спасибо за поддержку, берегите себя в это непростое время.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 431 973 человека. Умерших — 82 096, выздоровевших — 302 209.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 497 человек в 81 регионе, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.