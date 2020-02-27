Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал новость о завершении карьеры Марии Шараповой.

— Мария, ты вдохновила миллионы людей своей страстью к игре, и мы благодарим тебя за это, — написал Хачанов. — Вы подали пример для всех разными способами. Смиренный, решительный и настоящий Чемпион. У тебя была такая потрясающая карьера.

Спасибо, Маша! Мы будем скучать по тебе.