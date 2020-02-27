Карен Хачанов — Шараповой: «У тебя была такая потрясающая карьера, мы будем скучать по тебе»
10:50
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал новость о завершении карьеры Марии Шараповой.
— Мария, ты вдохновила миллионы людей своей страстью к игре, и мы благодарим тебя за это, — написал Хачанов. — Вы подали пример для всех разными способами. Смиренный, решительный и настоящий Чемпион. У тебя была такая потрясающая карьера.
Спасибо, Маша! Мы будем скучать по тебе.
Maria, you inspired millions of people with your passion for the game and we thank you for that. You have set an example for everybody in many ways. Humble, determined and a true Champion. You've had such an amazing career ??— Karen Khachanov (@karenkhachanov) February 27, 2020
Thank you Masha! We will miss you @MariaSharapova ? pic.twitter.com/lhVLrcRD5e
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