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20 мая 2025, 14:50

Рахимова с победы стартовала на турнире в Марокко

Алина Савинова

Российская теннисистка Камилла Рахимова победила Жиль Тайхманн из Швейцарии в первом круге турнира в Рабате — 6:4, 6:1.

Спортсменки провели на корте 1 час 31 минуту. Рахимова 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету ее соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге россиянка сыграет против представительницы Колумбии Камилы Осорио.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 275 094 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:4, 6:1

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Теннис
Камилла Рахимова
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