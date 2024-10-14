Рахимова разгромно проиграла Ван Сиюй в первом круге турнира в Нинбо
Россиянка Камилла Рахимова проиграла китаянке Ван Сиюй в первом круге турнира в Нинбо — 2:6, 0:6.
Матч длился 1 час 31 минуту. Рахимова допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт после 1 попытки. У Сиюй — 5 эйсов и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Китаянка во втором круге встретится с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Паула Бадоса (Испания).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ван Сиюй (Китай, WC) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 6:2, 6:0
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