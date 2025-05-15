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15 мая 2025, 15:15

Рахимова вышла в четвертьфинал «челленджера» в Париже

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла японку Моюку Учижиму во втором круге «челленджера» в Париже — 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 4 минуты.

На счету Рахимовой 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейкпоинтов из 10. Ее соперница ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейкпоинт из 3.

В четвертьфинале «челленджера» 23-летняя россиянка встретится с победительницей матча Варвара Грачева (Франция) — Хейли Баптист (США).

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Теннис
Камилла Рахимова
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