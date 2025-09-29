Рахимова и Зигемунд прошли в четвертьфинал парного турнира в Пекине

Российская теннисистка Камилла Рахимова и немка Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине.

В матче второго круга спортсменки обыграли японку Эри Ходзуми и представительницу Тайваня У Фансыэнь со счетом 6:1, 5:7, 10:8. Встреча длилась 1 час 46 минут.

Следующими соперницами Рахимовой и Зигемунд станет итальянский дуэт Сара Эррани/Ясмин Паолини.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Камилла Рахимова/Лаура Зигемунд (Россия/Германия) — Эри Ходзуми/У Фансыэнь (Япония/Тайвань) — 6:1, 5:7, 10:8