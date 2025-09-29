Рахимова и Зигемунд прошли в четвертьфинал парного турнира в Пекине
Российская теннисистка Камилла Рахимова и немка Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине.
В матче второго круга спортсменки обыграли японку Эри Ходзуми и представительницу Тайваня У Фансыэнь со счетом 6:1, 5:7, 10:8. Встреча длилась 1 час 46 минут.
Следующими соперницами Рахимовой и Зигемунд станет итальянский дуэт Сара Эррани/Ясмин Паолини.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Камилла Рахимова/Лаура Зигемунд (Россия/Германия) — Эри Ходзуми/У Фансыэнь (Япония/Тайвань) — 6:1, 5:7, 10:8
