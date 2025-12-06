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6 декабря 2025, 20:42

Рахимова вышла в финал турнира WTA-125 в Анже

Анастасия Пилипенко

112-я ракетка мира теннисистка Камилла Рахимова вышла в финал турнира WTA-125 в Анже.

В 1/2 финала она обыграла представительницу Хорватии Антонию Ружич (78-й номер рейтинга) ( 4:6, 6:3, 7:5).

Матч продолжался 3 часа 11 минут. Рахимова выполнила четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Ружич сделала 11 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 из 16 брейк-пойнтов.

В финал Рахимова сыграет с немкой Тамарой Карпач (138-й номер рейтинга).

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Теннис
Камилла Рахимова
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