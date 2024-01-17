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Сегодня, 13:58

Камельзон высказался о победе Андреевой над Жабер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился впечатлениями от победы теннисистки Мирры Андреевой над Онс Жабер из Туниса во втором круге Australian Open.

«Мирра Андреева — спортсменка высокого профессионального уровня. Я думаю, в этом году она сможет хорошо подняться в рейтинге и приблизиться к топ-10 WTA. Считаю, что ее триумф над Онс Жабер — заслуга не только тренерского штаба, но и ФТР. Так что с полной уверенностью можно сказать, что это победа всего российского тенниса», — приводит слова Камельзон RT.

Во втором круге россиянка обыграла представительницу Туниса со счетом 6:0, 6:2.

В третьем круге турнира 16-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Камилла Рахимова — Диан Парри.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1259300-kamelzon-mirra-andreeva-pobeda
Теннис
Мирра Андреева
Онс Жабер
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