Калинская — о турнире WTA в Сингапуре: «Впечатлена тем, насколько хороша организация»

Российская теннисистка Анна Калинская оценила организацию турнира WTA в Сингапуре.

«Я впечатлена тем, насколько хороша организация и насколько хороши условия. В закрытых помещениях проводится не так много турниров, но это кажется хорошее началом, я с нетерпением жду турнир», — приводит слова Калинской The Straits Times.

В первом круге турнира в Сингапуре 26-летняя россиянка встретится с 83-й ракеткой мира американкой Каролиной Доулхайд. Матч состоится 27 января.

Ранее Калинская снялась с Australian Open из-за вирусного заболевания.