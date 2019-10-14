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Калинская вышла во второй круг «Кубка Кремля»

14:49
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Россиянка Анна Калинская вышла во второй круг «Кубка Кремля». В матче первого раунда на обыграла свою соотечественницу Анастасию Потапову — 6:0, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

В следующем круге Калинская сыграет с победительницей пары Светлана Кузнецова (Россия)  — Каролина Мухова (Чехия).

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, WC) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:0, 3:6, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/

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