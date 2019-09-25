Калинская вышла в третий круг турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла немку Татьяну Мария во втором круге турнира в Ташкенте — 3:6, 7:5, 6:2. Их матч продолжался 2 часа 19 минут.

В четвертьфинале ее соперницей станет украинка Катарина Завацкая.

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Татьяна Мария (Германия, 6) — 3:6, 7:5, 6:2

Виктория Кузьмова (Словакия, 1) — Грит Миннен (Бельгия) — 5:7, 6:3, 7:6 (9:7)