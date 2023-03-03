Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Остине

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу во втором круге турнира в Остине. В двух сетах она переиграла американку Коко Вандевеге — 6:3, 6:1.

Матч продолжался 57 минут. 24-летняя россиянка сделала 3 эйса, допустила 2 ошибки на подаче и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету ее 31-летней соперницы 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 0 из 1 реализованных брейк-пойнтлв.

В четвертьфинальном матче Анна Калинская сыграет с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Коко Вандевеге (США) — 6:3, 6:1