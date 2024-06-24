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Сегодня, 08:36

Калинская вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Виктория Кравченко
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Анна Калинская.
Фото Reuters

Россиянка Анна Калинская в обновленной версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 9-е место.

Калинская на прошедшей неделе дошла до финала турнира в Берлине и поднялась в рейтинге на четыре позиции. Спортсменка приблизилась к первой восьмерке, место в которой дает право выступить осенью на итоговом турнире WTA.

Она также впервые вошла в топ-20 рейтинга WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина потеряла одну позицию в чемпионской гонке и идет на 12-м месте.

Чемпионская гонка WTA, версия от 24 июня:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7335 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4466;

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4121;

4 (4). Кори Гауфф (США) — 3358;

5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 3010;

6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 2927;

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2260;

8 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 1960;

9 (13). Анна Калинская (Россия) — 1906;

10 (14). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1768...

12 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 1673...

16 (15). Мирра Андреева (Россия) — 1427...

19 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1323...

21 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1311..

25 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1105...

30 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1009;

47 (48). Элина Аванесян (Россия) — 600.
Анна Калинская
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