Калинская в трех сетах проиграла Рыбакиной во втором круге турнира в Майами
Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной во втором круге турнира WTA 1000 в Майми.
Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 3:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут.
64-я ракетка мира Калинская 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету 7-й ракетки мира Рыбакиной 14 эйсов, 7 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В третьем круге турнира Рыбакина сыграет с испанкой Паулой Бадосой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Анна Калинская (Россия) — 7:5, 4:6, 6:3
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